Футбол

Александр Кокорин заболел в «Бутырке»
Спорт БИЗНЕС Online
01:57

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО. Об этом «Чемпионату» сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Спорт БИЗНЕС Online01:57
с чего всё началось

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.
Советский спортвчера в 07:30

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Секретарь ОНК: Мамаев нашёл общий язык с сокамерником, они тренируются вместе

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Секретарь ОНК: «Мамаев нашел общий язык с сокамерником»

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РБКвчера в 16:39

Кокорин простудился в СИЗО

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

РИА Новостивчера в 16:10

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

RT на русскомвчера в 13:16

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Советский спортвчера в 07:30
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Сборная России сыграет на повышение

Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
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Промес забил четвертый гол за сборную Голландии

Игра завершилась со счетом 2:2. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес забил в этой встрече первый гол гостей.
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«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил 9 мячей. Лука — единоличный лидер гонки бомбардиров чемпионата Германии.
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Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»

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«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

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Сотрудники МВД войдут в состав КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
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Рабьо намерен перебраться в «Барселону»

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Марио Фернандес восстановится к ближайшему матчу РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернется в строй к ближайшему матчу РПЛ.
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Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
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В Милане появилось граффити с изображением Роналду в радужных трусах

Обновлено в 04:50
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Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
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Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
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Стивен Джеррард: «„Золотой мяч“ должен получить чемпион мира»

"Золотой мяч" должен достаться чемпиону мира, который стабильно играет на протяжении всего года, – цитирует France Football Джеррарда.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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