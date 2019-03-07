Александр Кокорин признался, что его беспокоит коленоНевские Новости вчера в 22:56

Форвард «Зенита», который находится в СИЗО, ждёт клубных врачей. Также он рассказал, что играть в СИЗО не планирует. По словам Кокорина, его беспокоит колено и ему больно ходить.

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