Футбол
Александр Кокорин признался, что его беспокоит коленоНевские Новости вчера в 22:56
Форвард «Зенита», который находится в СИЗО, ждёт клубных врачей. Также он рассказал, что играть в СИЗО не планирует. По словам Кокорина, его беспокоит колено и ему больно ходить.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка
Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд
Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Хоккеисты "Вашингтона" обыграли "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Huawei подала в суд на правительство США
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies заявил судебном иске против правительства США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Российский Су-27 отпугнул американский самолет-разведчик
Российский истребитель Су-27 отпугнул американский самолет-разведчик.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Пентагон просит Конгресс профинансировать покупку ПВО «Железный купол»
Обновлено вчера в 21:50
Здоровье
Определен простой способ сохранить здоровое сердце
Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено вчера в 20:04
Космос
Ракету для космических туристов заправят спиртом и жидким кислородом
Компонентами топлива суборбитальной ракеты, предназначенной для космического туризма, станут жидкий кислород и спирт, заявил Павел Пушкин, генеральный директор компании «КосмоКурс», 7 марта сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
В Rolls-Royce рассказали о сравнении с российским Aurus
Представители британской марки изучили модели российского производства и прокомментировали их сравнение с автомобилями Rolls-Royce.
Обновлено вчера в 22:14
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено вчера в 11:51
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Известного актера Сергея Фролова выселили из квартиры матери
6 марта из квартиры, расположенной в доме 39, корпус 2 по Дмитровскому шоссе, выселили известного актера Сергея Фролова.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Сошли с рельсов четыре порожних вагона в Новосибирской области
Вагоны сошли с рельсов в четверг, 7 марта, в 05.36 по местному времени, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Жан-Мишель Кусто приедет в Приморье спасать косаток и белух
Обновлено вчера в 04:05
Наука
Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут
Как рассказали «Известиям» ведущие российские генетики, в этом случае женщины сумеют продолжить человеческий род самостоятельно, посредством партеногенетического размножения.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено вчера в 13:48