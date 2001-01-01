Футбол

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»
Матч ТВ
15:22

Понятный язык, все понимаешь лучше.
Матч ТВ15:22

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Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Матч ТВ15:22

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Sportbox.RU15:22

Головин: всё-таки надо сделать шаг вперёд и пробовать себя в Европе

Чемпионат14:07

Александр Головин: «Сделал шаг вперед, чтобы попробовать себя в Европе»

Спорт-Экспресс13:43

Головин рассказал о том, скучает ли он по России

Евро-футбол.ру13:22

Александр Головин: «По России скучаю, но нужно сделать шаг вперед и пробовать себя в Европе»

Sports.ru15:03
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Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:33
Футбол

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter.
Обновлено в 15:33
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует именно спартаковский футбол»

Обновлено в 15:32
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена

Обновлено в 15:30
Футбол

Защитник «ПСЖ» вручил «Золотой мяч» сам себе

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Дани Алвес пошутил по поводу премии "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:21
Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом

Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 15:09
Футбол

Доменек попросил автограф у Гризманна

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек догнал на красной дорожке нападающего "Атлетико" и национальной команды Антуана Гризманна и попросил у него автограф.
Обновлено в 15:01
Футбол

КДК накажет фанатов «Спартака» за нарушения в матче с «Локомотивом»

Обновлено в 11:48
Футбол

Дмитрий Комбаров: «Глушаков — настоящий спартаковец, болеет душой за клуб и бьется за него»

Обновлено в 15:10
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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