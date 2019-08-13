Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитраВести.Ru 12:04
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение. Кроме того, на стадионе прозвучало оскорбление арбитра, удалившего нападающего гостей Аблая Мбенга.
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с чего всё началось
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео, на котором президент клуба Магомед Даудов держит судью Алексея Сухого за руку после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), а потом они уходят в потрибунное помещение.Матч ТВ09:03
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