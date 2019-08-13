с чего всё началось

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение. Кроме того, на стадионе прозвучало оскорбление арбитра, удалившего нападающего гостей Аблая Мбенга.

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

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Происшествия В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

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Политика Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.

Здоровье Семь случаев крымской лихорадки выявили в Волгоградской области Кроме всего, в регионе успели за последнее время зарегистрировать семь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, а также – 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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Здоровье Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным "Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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