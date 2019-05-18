Футбол
«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»Спорт-Экспресс вчера в 16:41
|33′
Кевин Сони
|37′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Мубарак Вакасо
|40′
Томас Пина
|45′+1′
|46′
Кевин Сони
Патрик Робертс
Хонатан Кальери
|55′
Диего Ролан
|56′
|58′
Марк Муньеса
|64′
Карлес Планас
|66′
Карлес Планас
Адай Бенитес Франсиско Карабальо
Диего Ролан
Патрик Твумаси
|73′
Хонатан Кальери
|83′
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
|85′
Хони Родригес
Алекс Бланко
|85′
|86′
Порту
|44%
|Владение мячом
|56%
|72%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|16
|13
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
13
Сивера
2
Вигарай
5
Лагуардиа
15
Наварро
17
Марин
19
Гарсия
8
Пина
22
Вакасо
24
Твумаси
10
Гвидетти
7
Бланко
1
Ирайзоз
34
Фернандес
5
Алькала
2
Эспиноса
11
Адай
17
Робертс
8
Понс
20
Муньеса
6
Гранель Ноге
22
Думбия
9
Порту
Жирона
Расстановка 4‑4‑2
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту. "Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
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