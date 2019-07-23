Экономика
Акционеры ПАО «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭСКоммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:23
На внеочередном собрании акционеры ПАО «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС. Покупателем выступает АО «Кузбассэнерго» — дочерняя компания ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). За сделку проголосовали владельцы 91,12% акций, принявших участие в голосовании.
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Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре олигарха Мельниченко
Накануне.Ruвчера в 09:32
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