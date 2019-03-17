Акционер «Восточного» заявил о непричастности к делу Baring VostokПраво.ру 01:32

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok, и еще трех сотрудников этого фонда.

с чего всё началось

РСПП выяснит, нарушалась ли корпоративная этика в ситуации вокруг Калви "То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, – это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд", - заявил изданию Аветисян.

Акционер «Восточного» заявил о непричастности к делу Baring Vostok

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