Экономика
Акционер «Восточного» заявил о непричастности к делу Baring VostokПраво.ру 01:32
РСПП выяснит, нарушалась ли корпоративная этика в ситуации вокруг Калви "То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, – это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд", - заявил изданию Аветисян.
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с чего всё началось
Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok, и еще трех сотрудников этого фонда.Ведомостивчера в 16:21
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Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве умер семилетний ребенок-маугли
В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Экономика
Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути
Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Общество
Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы
Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма
Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Общество
Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств
Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Белграде после протестов задержали 18 человек
Обновлено в 05:21
Происшествия
Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве
Пострадавшие обратились в больницу после конфликта, мальчика госпитализировали с переломом челюсти и тупой раной живота.
Обновлено в 05:49
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Политика
В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Политика
Белорусские журналисты отказались слушать российского посла
Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Жительница Екатеринбурга отсудила 750 тысяч рублей за неверный диагноз
Свердловский областной суд обязал две больницы Екатеринбурга выплатить в сумме 750 тысяч рублей местной жительнице, которую лечили от несуществующего онкологического заболевания.
Обновлено в 05:49
Космос
NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном астероиде
Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Обновлено в 04:46
Финансы
Россия вновь сократила вложения в американские гособлигации
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В ЛНР обнаружен схрон с оружием
В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Наука
В Британии установили личность Джека-потрошителя
Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.
Обновлено в 04:02
Общество
Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании
В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено в 05:53
Политика
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей»
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку
Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55