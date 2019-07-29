Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроектаКрасная весна 26 июля в 19:05

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru08:48

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости04:39

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

Дождь26 июля в 16:27

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

News.ru03:59

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%

ТАСС03:34

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

Интерфакс03:31

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

РБК04:12
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Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Происшествия

На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло

На новом пешеходном мосту в Киеве, открытом в конце мая, вновь треснуло стекло.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 04:30
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд мать с ребенком

В Германии неизвестный мужчина толкнул под прибывающий на станцию поезд мать с 8-летним ребенком.
Обновлено в 08:51
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Общество

Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража

В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Авто

Характеристики нового кросс-вэна Suzuki XL6 рассекречены официально

Компания Suzuki 21 августа текущего года выводит на рынок новый "внедорожный" компактвэн Suzuki XL6.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении

Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
Обновлено в 07:50
Политика

На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста

Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Политика

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

Как заявил верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки к закону о государственном языке, передает газета "Известия".
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500

В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Футбол

Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты

Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома

Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой

Обновлено в 08:29
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика

ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула

Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула.
Обновлено в 08:28
Футбол

Месси подвергся нападению на Ибице

Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Политика

Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Экономика

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»

В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика

Скандального украинского генерала Глуховерю уволили

«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Экономика

Пятая часть украинцев работает за рубежом

Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31
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