Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроектаКрасная весна 26 июля в 19:05
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
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Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Происшествия
На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло
На новом пешеходном мосту в Киеве, открытом в конце мая, вновь треснуло стекло.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд мать с ребенком
В Германии неизвестный мужчина толкнул под прибывающий на станцию поезд мать с 8-летним ребенком.
Обновлено в 08:51
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Общество
Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража
В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Авто
Характеристики нового кросс-вэна Suzuki XL6 рассекречены официально
Компания Suzuki 21 августа текущего года выводит на рынок новый "внедорожный" компактвэн Suzuki XL6.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении
Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
Как заявил верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки к закону о государственном языке, передает газета "Известия".
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула
Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула.
Обновлено в 08:28
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика
Скандального украинского генерала Глуховерю уволили
«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Экономика
Пятая часть украинцев работает за рубежом
Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31