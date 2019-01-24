Экономика
Акции «Роснефти» падают из-за кризиса в ВенесуэлеМетагазета вчера в 10:27
Цена акций «Роснефти» на Мосбирже 24 декабря упала на 2,5%. К 18:00 стоимость одной акции достигла 409,5 рубля. Падение связано с обострившейся политической нестабильностью в Венесуэле: трейдеры предполагают, что кризис ударит по активам «Роснефти» в Боливарской Республике.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции «Роснефти» обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле
Интерфаксвчера в 04:39
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В городах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Еврокапитал-Альянс, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 00:43
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков
Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Наука
Ученые нашли безотказный способ предотвратить развитие рака
Процесс аутофагии представляет собой самоочистку клеток от старых компонентов, отслуживших свое — это ведет к гибели клеток, мутировавших до предракового состояния, и, соответственно, предотвращению развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 16:37
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый эротический роман
Обновлено вчера в 23:57
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада нарушено движение поездов
Движение поездов в Саратовской области в четверг нарушил сильный снегопад, один пригородный поезд отменен, еще четыре следуют с задержкой до 2,5 часов, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД).
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака
Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
Обновлено вчера в 12:22
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Завод «Автотор» в Калининграде начал серийное производство нового флагманского седана KIA K900.
Обновлено вчера в 09:18
Религия
Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне в апреле
Обновлено в 00:50
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Технологии
Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях
Законопроект, разработанный первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, предполагает введение с 1 февраля 2020 г. платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка
Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Государственном историческом музее заявили о пропаже иконы XVI века
Из Государственного исторического музея исчезла икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» XVI века, об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Около 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Почти 2,4 млн карт москвича выданы студентам столичных вузов за последние шесть лет.
Обновлено в 00:36
Политика
«Заправил пиджак в трусы»: над Порошенко посмеялись в сети
Президента Украины Петра Порошенко высмеяли в сети за конфуз с одеждой — пока он позировал фотографам во время визита в Израиль, никто не заметил, что край его пиджака оказался заправлен куда-то в районе ширинки брюк.
Обновлено вчера в 09:28
Религия
Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей
Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель
Обновлено вчера в 22:30