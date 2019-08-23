Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%ТАСС 10:25
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
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с чего всё началось
Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.Ведомости08:05
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Кино
Умер кинорежиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:39
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Хоккей
Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".
Обновлено в 13:00
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг
Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг. Дочь известного модельера уже не первый раз меняет место жительства.
Обновлено в 12:11
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
Обновлено в 00:23
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Болельщики «Рубина» на матч с «Ростовом» попадут бесплатно
Футбольный клуб «Ростов» сделал подарок болельщикам казанского «Рубина».
Обновлено в 11:02
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу
МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 13:06
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Ставропольском крае горит лес
Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех
Двое взрослых и ребенок, по уточненным данным, погибли, 15-летний подросток пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана.
Обновлено в 12:46
Футбол
«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
Обновлено в 08:04