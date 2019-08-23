Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.

с чего всё началось

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.

Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Хоккей Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Галина Юдашкина с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг. Дочь известного модельера уже не первый раз меняет место жительства.

Политика Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на Кубани Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Технологии Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Политика Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Происшествия В Ставропольском крае горит лес Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.