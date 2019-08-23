Экономика

Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%ТАСС 10:25

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
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с чего всё началось

Газпромбанк нашел покупателя на 49% в одном из крупнейших угольных проектов

Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.
Ведомости08:05

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Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%

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Альберт Авдолян заинтересовался углем Эльги

Коммерсантъ10:14

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ПРАЙМ11:46

Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»

РБК09:56

Акции «Мечела» подорожали на новостях о продаже доли в Эльге

Rambler News Service10:47

«Мечел» не получал предложения от Газпромбанка о выкупе 49% в Эльге

Интерфакс12:01

Акции «Мечела» подорожали на 10% на новостях о продаже доли в Эльгинском месторождении

Ведомости09:53
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Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".
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Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
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Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
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Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
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Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

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Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу

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В Ставропольском крае горит лес

Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
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Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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