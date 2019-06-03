Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекордМосковский Комсомолец 07:29
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку. В предыдущий раз дороже 250 рублей бумаги компании стоили 22 августа 2008 года.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено в 10:38
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Культура
Компания, получавшая деньги от Минкультуры, подала в суд на блогера BadComedian
Компания Kinodanz, чьи фильмы финансировало министерство культуры России, подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 12:41
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек
При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Обновлено в 02:36
Кино
ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»
По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград заявил о поддержке Сербии со стороны России, передаёт ФАН.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Авто
Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla
Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 06:48
Здоровье
Минздрав изменит правила оформления больничного
Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00