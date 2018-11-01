Футбол

«Лацио» уступил «Аполлону», выставив неосновной состав
Soccer.ru
вчера в 16:50

"Лацио" не набрал очков в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского "Аполлона". Впрочем, этот результат ни на что не повлияет, поскольку "бьянкочелести" уже обеспечили себе выход из группы - со второго места.
Soccer.ruвчера в 16:50

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«Айнтрахт» – первый немецкий клуб, забивший 15 голов в 5 играх Лиги Европы

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Спорт-Экспрессвчера в 16:53

«Айнтрахт» разгромил «Марсель» в Лиге Европы, «Лацио» уступил «Аполлону» на Кипре

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«Айнтрахт» разгромил «Марсель» в Лиге Европы, «Лацио» уступил «Аполлону» на Кипре

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«Айнтрахт» разбил «Марсель» и вышел в плей-офф с первого места

Soccer.ruвчера в 16:51

Айнтрахт - Марсель. Прогноз на матч Лиги Европы: «орлы» продолжат побеждать в еврокубке

Sport-place28 ноября в 09:08
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
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Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион

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Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
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УЕФА объявил команду недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, попавших в символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны накануне, 29 ноября.
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«Чемпионат»: Живоглядов зимой перейдет из «Уфы» в «Локомотив»

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Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»

Преступники зашли в дом через окно. Встреча "ПСЖ" с "Ливерпулем" закончилась победой "горожан" со счетом 2:1.
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РПЛ. «Рубин» и «Динамо» откроют 16-й тур

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«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Краснодар» одержал победу над «Акхисаром» со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Юрий Газинский и Ари.
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Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.
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Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги

В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
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Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Дюделанжом» (5:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Adidas создал для «Манчестер Юнайтед» леопардовую форму

На сайте Манчестер Юнайтед уже продается леопардовая форма за 65 фунтов. Новые футболки выпущены ограниченным тиражом 200 штук.
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Навас: «Я выиграл три Лиги чемпионов подряд, чтобы теперь оказаться в запасе»

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас выразил недовольство своим нынешним положением в команде.
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Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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