Футбол

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента
Нева Спорт
07:41

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Нева Спорт07:41

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Агент эквадорского футболиста: ЦСКА к нам не обращался

Газета.Ru06:41

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер Джона

Чемпионат06:26

Источник: ЦСКА интересуется эквадорским форвардом Сифуэнте

Спорт-Экспресс03:38

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора

Sportbox.RU02:31

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора

Матч ТВ02:31

Агент: «Пока рано говорить о каком-то конкретном интересе со стороны ЦСКА к Сифуэнте»

Sport24.ru06:20

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора Сифуэнте

Sports.ru03:47
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Футбол

Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России

Сборной России по футболу досталась очень тяжелая группа в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, фаворитом является команда Бельгии, заявил нападающий сборной России Артем Дзюба.
Обновлено в 08:31
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Футболисты «Краснодара» обыграли «Урал» в 16-м туре чемпионата России

Обновлено в 08:27
Футбол

«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»

Обновлено в 08:20
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 08:09
Футбол

Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией

Обновлено в 07:22
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Футбол

«Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
Обновлено в 07:00
Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:04
Футбол

«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
Обновлено в 07:47
Футбол

Зинченко получил перелом носа в матче с «Борнмутом»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
Обновлено в 05:22
Футбол

Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Обновлено в 04:20
Футбол

Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
Обновлено в 05:43
Футбол

Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Динамо» засчитано поражение за неявку на матч с «Сахалином»

Матч чемпионата России по волейболу между женскими командами «Сахалин» и краснодарским «Динамо» не состоится.
Обновлено в 07:18
Футбол

В Серии А названы номинанты на премию «Звездный провал года»

На премию «Звездный провал года» в Серии А претендуют: Никола Калинич и Андре Силва (оба футболиста начинали сезон в «Милане», а позже перебрались в чемпионат Испании), Энрике Далберт («Интер»), Патрик Шик («Рома»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Грегори Дефрель («Сампдория»), Данило («Удинезе»), Аристотель Ромеро («Кротоне»), Пабло Арментера («Беневенто»).
Обновлено в 05:18
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Джон Сифуэнте
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, нападающий клуба «Универсидад Католика» и сборной Эквадора.
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