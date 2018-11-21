Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Спорт-Экспресс
07:47

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Спорт-Экспресс07:47

Подробнее о событии

Агент: на данный момент Лопетеги не ведёт переговоров со сборной США

Чемпионат09:58

Лопетеги не заинтересован в работе со сборной США и не предлагал свои услуги

Sport24.ru09:54

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Спорт-Экспресс07:47

Агент Лопетеги о сборной США: «Хулен не предлагал свои услуги»

Sports.ru09:12

Лопетеги может возглавить сборную США

Евро-футбол.ру02:17

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Газета.Ru01:55

Бывший главный тренер «Реала» может возглавить сборную США

Матч ТВ01:50
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Футбол

Дзюба признан болельщиками лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока команды по итогам группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 10:43
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 10:37
Футбол

AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Обновлено в 10:26
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 09:36
Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Обновлено в 10:25
Футбол

«Матч ТВ» покажет жеребьевку отборочного раунда футбольного Евро-2020

Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года состоится 2 декабря в столице Ирландии Дублине.
Обновлено в 10:11
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра

Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение, Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
Обновлено в 10:42
Футбол

Выставочные бои ММА пройдут перед матчем «Зенит» — «Ростов»

Петербургский «Зенит» обнародовал программу «Фан-Променада» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
Обновлено в 10:16
Футбол

Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти

В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая.
Обновлено в 10:14
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол

Государственная дума наградила врачей, спасавших фанатов ЦСКА в Риме

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи наградил врачей, которые оказывали помощь российским болельщикам.
Обновлено в 10:12
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:33
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Хулен Лопетеги
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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