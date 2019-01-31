Политика

Абэ: четыре спорных острова не являются частью КурилГазета.Ru вчера в 04:56

По словам Абэ, суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Ранее Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией.
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Синдзо Абэ
Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг очень давно! Поэтому мы не требуем вернуть нам все острова. Объектом переговоров выступают четыре северных острова, они не входят в Курилы, а являются естественным продолжением острова Хоккайдо.
— Синдзо Абэ, японский политикРоссийский Диалог вчера в 08:22

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