Экономика
АФК «Система» нарастила долю в Ozon до 21,9%Метагазета 04:32
В результате выкупа долей акционеров интернет-магазина совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC.
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Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
Обновлено в 16:10
Кино
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Кино
Слух дня: Marvel снимет суперзлодейский фильм «Громовержцы»
Кто появится в картине Marvel, пока неясно, но по слухам, мы можем увидеть Лидера из комиксов про Халка.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
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Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
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Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
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Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Здоровье
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Обновлено в 12:35
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Футбол
Кононов: «Спартак» движется в верном направлении
Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.
Обновлено в 16:08
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделя
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
Обновлено в 11:20
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Общество
МВД просит доступ к врачебной тайне россиян
Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 05:53
Общество
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Занимаясь совершенствованием идей своего движения, объясняют, как граждане могут решить свои проблемы через общественное самоуправление.
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Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Во Львове на одну из свадеб гости пришли в нацистской военной форме.
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Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Путешествия
Британцы все чаще для летнего отдыха выбирают направления за пределами ЕС
По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны - это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
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Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47