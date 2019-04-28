Экономика

АФК «Система» нарастила долю в Ozon до 21,9%Метагазета 04:32

В результате выкупа долей акционеров интернет-магазина совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC.
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АФК «Система» нарастила долю в Ozon

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