Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.

с чего всё началось

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.

Политика Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит» В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Политика Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Зеленский выступает за сохранение Аваковым поста главы МВД Украины Ставка на Зеленского и Авакова: как США вмешались в выборы на Украине Ранее советник президента Дмитрий Костюк рассказал, что на должность главы МВД Украины рассматриваются четыре кандидата.

Футбол ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

Футбол Мак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции "Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в «ежедневных провокациях» Грузинский лидер Саломе Зурабишвили на международном форуме MEDEF во Франции в своем выступлении обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и «игре на нервах» ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Космос Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Политика Выступление депутата Рады прервали из-за русского языка Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прервал выступление депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина после того, как тот перешел на русский язык.

Политика Киев освободил Вышинского из-под стражи Апелляционный суд в Киеве смягчил меру пресечения и освободил из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.