Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
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РБК 09:59
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского
Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.
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Экономика
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Политика
Зеленский выступает за сохранение Аваковым поста главы МВД Украины
Ставка на Зеленского и Авакова: как США вмешались в выборы на Украине Ранее советник президента Дмитрий Костюк рассказал, что на должность главы МВД Украины рассматриваются четыре кандидата.
РЕН ТВ 08:11
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Футбол
Мак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.
Sports.ru 08:59
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в «ежедневных провокациях»
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили на международном форуме MEDEF во Франции в своем выступлении обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и «игре на нервах» ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 07:36
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 09:28
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Выступление депутата Рады прервали из-за русского языка
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прервал выступление депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина после того, как тот перешел на русский язык.
Rambler News Service 09:17
Политика
Киев освободил Вышинского из-под стражи
Апелляционный суд в Киеве смягчил меру пресечения и освободил из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
ТВ Центр вчера в 05:07
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Наука
Маск назвал главную проблему для человечества
News.ru 08:37
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
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