Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
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Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
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РИА Новости 04:53
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
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Новым спикером Верховной рады стал лидер партии «Слуга народа»
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
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Болтон прибыл в Минск на переговоры
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.
Политика Сегодня 06:49
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
Зеленский выступает за сохранение Аваковым поста главы МВД Украины
Ставка на Зеленского и Авакова: как США вмешались в выборы на Украине Ранее советник президента Дмитрий Костюк рассказал, что на должность главы МВД Украины рассматриваются четыре кандидата.
РЕН ТВ 08:11
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
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Стали известны неожиданные причины головной боли
Врачи утверждают, что голова болит от голода у 50% мужчин и примерно 30% женщин.
МИР 24 07:43
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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Хоккей
«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с Рыбаковым
Нападающий Александр Рыбаков подписал полноценный контракт с «Нефтехимиком», информирует официальный твиттер клуба.
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Экономика
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
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Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Армия и оружие
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Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
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На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Экономика
Выпуск автомобилей в Великобритании в июле падает 14-ый месяц подряд
Производство автомобилей в Великобритании в июле 2019 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,6% — до 108,3 тысячи штук на фоне снижения спроса на ключевых рынках, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
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Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
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Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
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