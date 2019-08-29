Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.

с чего всё началось

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Наука Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума Новый роман Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом не обсуждал только ленивый.

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.

Автоспорт Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой Из-за вызова в Бельгию Маркус пропустит этап IndyCar в Портленде. В составе Schmidt Peterson Motorsports его заменит Конор Дэли.

Транспорт В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД Внутреннее разбирательство пройдет в Центре организации дорожного движения из-за не согласованного с руководством введения на одном из участков МКАД ограничения скорости в 80 километров в час, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Политика Болтон прибыл в Минск на переговоры Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Политика Зеленский выступает за сохранение Аваковым поста главы МВД Украины Ставка на Зеленского и Авакова: как США вмешались в выборы на Украине Ранее советник президента Дмитрий Костюк рассказал, что на должность главы МВД Украины рассматриваются четыре кандидата.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Стали известны неожиданные причины головной боли Врачи утверждают, что голова болит от голода у 50% мужчин и примерно 30% женщин.

Хоккей «Нефтехимик» подписал полноценный контракт с Рыбаковым Нападающий Александр Рыбаков подписал полноценный контракт с «Нефтехимиком», информирует официальный твиттер клуба.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Армия и оружие СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Шоу-бизнес Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Экономика Выпуск автомобилей в Великобритании в июле падает 14-ый месяц подряд Производство автомобилей в Великобритании в июле 2019 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,6% — до 108,3 тысячи штук на фоне снижения спроса на ключевых рынках, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Экономика Forbes составил рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.