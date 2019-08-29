Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:12, Вашингтон
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
Антропологам удалось выяснить, что мозг приматов в ходе эволюции изменялся не только в сторону увеличения, но и уменьшения.
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Экономика
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Экономика
Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт
Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев.
ТАСС 07:43
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Политика
Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
Rambler News Service 10:59
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Футбол
«Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки
Украинская «Заря» осталась без групповой стадии Лиги Европы, не сумев отыграть гандикап в ответном матче раунда плей-офф с «Эспаньолом».
Евро-футбол.ру 14:53
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Политика
Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу
Свободная Пресса 13:00
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Apple представит новые продукты 10 сентября, говорится на сайте компании.
Ведомости 13:27
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Технологии
«Радио Свобода»: сотрудники «Росатома» могли погибнуть при подъеме ракеты со дна
Пятеро сотрудников «Росатома» могли погибнуть на военном полигоне под Северодвинском не в результате неудачных испытаний ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда в результате другого неудачного пуска.
Дождь 14:57
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25