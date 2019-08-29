Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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с чего всё началось

Банкомат приколов

Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Популярные банкоматы не смогли отличить купюры «банка приколов» от настоящих

Российская газета07:08

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«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает сувенирные купюры от подлинных

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Эксперты нашли причину приема игрушечных денег банкоматами

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«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

Газета.Ruвчера в 20:49

«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает купюры «банка приколов» от настоящих

Эхо Москвы05:29
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