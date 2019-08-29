Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
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Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
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Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Зеленский выступает за сохранение Аваковым поста главы МВД Украины
Ставка на Зеленского и Авакова: как США вмешались в выборы на Украине Ранее советник президента Дмитрий Костюк рассказал, что на должность главы МВД Украины рассматриваются четыре кандидата.
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Кино
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Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
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Футбол
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Sport24.ru 11:39
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Вольф хотел взять Окона, но Хэмилтон и инженеры были за Боттаса
По данным источника, Вольф намеревался предоставить место боевого пилота французу, но против этого выступили сам Хэмилтон и инженеры немецкой команды.
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Энергетика
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Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
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RT на русском 11:58
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов.
Lenta.ru 11:49
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Энергетика
Полугодовая прибыль CNOOC выросла на 19%
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Финмаркет 09:38
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Происшествия
Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы
Анапский городской суд арестовал двух бывших полицейских по подозрению в принуждению 17-летней девушки к сексуальным действиям.
РБК вчера в 13:30
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
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Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Армия и оружие
Эксперт рассказал о роли фигур высшего пилотажа
RT на русском 11:54
Политика
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву.
Известия 06:34
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
Rambler News Service 10:59