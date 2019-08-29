Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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с чего всё началось

Банкомат приколов

Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.
Коммерсантъвчера в 18:18

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СМИ: игрушечные деньги принимают старые модели банкоматов

News.ruвчера в 21:46

«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает сувенирные купюры от подлинных

Дождь04:44

Эксперты нашли причину приема игрушечных денег банкоматами

URA.Ruвчера в 21:39

Стало известно, какие банкоматы принимают купюры «банка приколов». С их помощью в России похитили более шести миллионов рублей

Snob.ruвчера в 23:56

«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает купюры «банка приколов» от настоящих

Эхо Москвы05:29

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

Газета.Ruвчера в 20:49

Банкомат приколов

Коммерсантъвчера в 18:18
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В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

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StarHit.ru вчера в 13:00
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Политика

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Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
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Сбой произошёл в работе сервиса Microsoft Office 365

Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
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Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Футбол

«ПСЖ» заплатит «Реалу» 13 млн евро за Наваса

Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, сумма трансфера составила 10 млн евро. Ареола является воспитанником парижского клуба.
Sport24.ru вчера в 21:21
Транспорт

Московское метро к 2023 году станет больше в два раза

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Москва 24 03:32
Футбол

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 29 августа.
REGNUM 00:47
Музыка

София Ротару вернулась на российскую сцену

Вчера Ротару прилетела в Сочи и на вечере премьер представила свою новую песню «Вечные небеса».
7Дней.ру 05:00
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Московский Комсомолец 05:08
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу

Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия

В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
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Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
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Политика

Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Экономика

О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения

Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
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Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос

NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах

Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
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Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу

Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
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Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Драматург подтвердил смерть Александра Числова

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Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
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