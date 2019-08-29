Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс 27 августа в 14:42
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Интернет
Сбой произошёл в работе сервиса Microsoft Office 365
Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
REGNUM 00:55
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Футбол
«ПСЖ» заплатит «Реалу» 13 млн евро за Наваса
Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, сумма трансфера составила 10 млн евро. Ареола является воспитанником парижского клуба.
Sport24.ru вчера в 21:21
Транспорт
Московское метро к 2023 году станет больше в два раза
Московское метро вырастет вдвое к 2023 году, написал Сергей Собянин в своем блоге.
Москва 24 03:32
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 29 августа.
REGNUM 00:47
Музыка
София Ротару вернулась на российскую сцену
Вчера Ротару прилетела в Сочи и на вечере премьер представила свою новую песню «Вечные небеса».
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Общество
Хэмилтон откроет рестораны для вегетарианцев
Британец откроет сеть бургерных Neat Burger (перевод с английского — «Приятный бургер») для вегетарианцев.
Спорт-Экспресс 05:49
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос
NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Культура
Драматург подтвердил смерть Александра Числова
Газета.Ru 05:41
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06