Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Политика
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru 04:09
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Космос
«Зеленый горошек» дает ключ к пониманию первых дней существования Вселенной
Среди галактик есть так называемые галактики зеленого горошка.
ГЛАС.RU вчера в 10:27
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
RT на русском 04:16
Гаджеты
Apple запретила подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri
Компания Apple запретила своим подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri.
Мойка78 вчера в 20:26
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Космос
Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены
Политика Сегодня 03:18
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Футбол
Тотти: «Рома» может надеяться лишь на борьбу за 4-е место в Серии А
Думаю, что тройка лидеров уже определена, а «Рома», к сожалению, может надеяться лишь на борьбу за четвёртое место в Серии А. Это реальность ситуации, зная, что произошло в предсезонный период.
Чемпионат 03:57
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Политика
Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо
Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
Экспресс газета 02:33
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь
В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.
Каспий.Инфо вчера в 08:15
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Хоккей
«Филадельфия» решила не подписывать контракт с Бурдасовым
По информации Карчиди, агент хоккеиста вышел на связь с клубом, но руководство «Флайерс» решило не подписывать контракт с 28-летним форвардом.
Sports.ru 04:18
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Ведомости вчера в 12:53
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02