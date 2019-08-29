Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Ъ: купюры «банка приколов» использовали при атаках только на банкоматы NCR
Экономика сегоднявчера в 22:32
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Кино
На международном кинофестивале в Оренбурге названы лучшие фильмы
В рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» лучшей картиной стала «Лорик» режиссера Алексея Злобина, а в международном конкурсе – «Замок мечты» иранского режиссера Резы Миркарими.
Телеканал UTV 01:32
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском вчера в 14:34
Общество
Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре
Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС 01:30
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:27
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
В России стартовал прием заказов на улучшенную топовую версию кроссовера Porsche Macan Turbo. Стоимость новинки - от 6 896 000 рублей.
Новые автомобили 02:53
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки
Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.
Metaratings 02:02
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Хоккей
Клуб НХЛ отказался подписывать контракт с российским игроком
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" отказался подписывать контракт с российским форвардом Антоном Бурдасовым, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:43
Футбол
«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова
Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.
Чемпионат вчера в 17:54
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек
В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика
Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:04
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика
Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров
Рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров по версии Forbes впервые возглавил «Альфа Private» (84,4 балла).
Rambler News Service 01:55
Политика
Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе
Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН вчера в 10:15
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Теннис
Винус Уильямс заказала кофе на корт во время матча
Американка Винус Уильямс попросила принести кофе прямо на корт после первого сета матча второго круга US Open.
GoTennis.ru вчера в 18:05