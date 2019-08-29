Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Ъ: купюры «банка приколов» использовали при атаках только на банкоматы NCR
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