Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.

с чего всё началось

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.

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