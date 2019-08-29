Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета 13:01
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия 13:45
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Футбол
Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.
RT на русском 17:21
Здоровье
Эпидемия свинки вспыхнула в центрах содержания мигрантов в США
В центрах содержания мигрантов в Соединенных Штатах началась эпидемия свинки, передает телеканал ABC News.
REGNUM 22:40
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие
Кафедра Воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей.
ТК Звезда вчера в 18:24
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Здоровье
ВОЗ приравняла колбасу к курению и алкоголю
Всемирная организация здравоохранения приравняла по вредности колбасу и другие изделия из переработанного мяса к курению и алкоголю.
Комсомольская правда 06:30
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость
Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru 10:30
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Здоровье
Все 6 хирургов в Нижнем Тагиле отозвали заявления об увольнении
Председатель профсоюзной организации учреждений здравоохранения Нижнего Тагила Татьяна Усатова заявила, что все 6 хирургов Центральной горбольницы № 1 отозвали свои заявления об увольнении.
Дума ТВ вчера в 06:08
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru 22:11
Общество
Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд
Специалисты Московского зоопарка в течение четырех месяцев изучали поведение панд Диндин и Жуи.
РИА Новости 18:56