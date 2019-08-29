Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.
URA.Ru 04:41
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкуп своих кредитов у банков
Российские банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с дисконтом.
News.ru 20:33
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
В Амурской области продолжают выявлять очаги африканской чумы свиней.
Российская газета 01:32
Армия и оружие
На трассу в Татарстане приземлились 14 военных самолетов
Взгляд.ру вчера в 07:38
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс 12:00
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Коммерсантъ вчера в 18:54
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao
Официальные представители Great Wall рассказали о начале производства пикапа Pao.
iReactor 13:45
Общество
Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды в Амуре к утру четверга достиг 642 см близ Хабаровска и 703 см — возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Росбалт вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США
Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru 10:45
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Повысить заработную плату федеральным чиновникам, работающим в регионах, предложил Владимир Путин 29 августа во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщается в опубликованной стенограмме на сайте Кремля.
Красная весна 11:24
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости 01:00
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Здоровье
Специалисты рассказали о самом опасном месте в доме
Специалисты назвали главную причину травм – частое падение. Причем, рассказали они, многие при падении погибают.
MedikForum.ru 17:03
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 27 августа в 07:12