Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъ28 августа в 18:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
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Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
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Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.
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За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 20:03
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В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
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ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Общество
В США выдвинули новые обвинения против Huawei
Прокуратура в США расследует новые обвинения китайской технологической компании Хуавэй в воровстве американских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
Вечерний курьер вчера в 16:39
Здоровье
В Минздраве назвали законы правильного питания
«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», - сказал эксперт.
Соловей.инфо вчера в 02:26
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Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
Грузовик въехал в частный дом в Новосибирске: три человека пострадали
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
АиФ Новосибирск вчера в 23:16
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
Американка получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет в тюрьме
Жительница американского штата Невада получила по решению суда компенсацию в размере трех миллионов долларов (более 200 миллионов рублей) за то, что отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого она не совершала, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 00:10
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru вчера в 07:55
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Певица Наргиз раскрыла, кто управляет лейблом Макса Фадеева
Певица отметила, что именно так из лейбла выжили Юлию Савичеву, Кристину Кошелеву и вообще — "те, кто талантливее, красивее, моложе, в этом лейбле не задерживались" Ранее сообщалось, что конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом.
URA.Ru вчера в 16:24
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК вчера в 05:19
Технологии
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Московский Комсомолец вчера в 06:39
Здоровье
Смертность от онкологии снизилась в Новосибирской области
За последние десять лет показатель смертности от онкологических заболеваний в регионе снизился на 8,7%. Об этом рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.
Сибкрай.ru вчера в 23:10
Общество
Первые плацкарты и купе с душем и USB-розетками появятся у РЖД осенью
Известия вчера в 10:20
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.
Вести.Ru вчера в 15:09
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru вчера в 22:11
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В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26