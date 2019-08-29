Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.

с чего всё началось

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.

Политика Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.

Политика Премьер-министром Украины стал Гончарук Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Технологии Трещины стали длиннее Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Политика Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Кино 76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Экономика В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина Стоимость вина не нужно считать показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Происшествия В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море Беспилотники зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль (74 км). Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени.

Шоу-бизнес Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.