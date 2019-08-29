Экономика
Газета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.Коммерсантъ28 августа в 18:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
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Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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Трещины стали длиннее
Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
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В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Кино
76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию
Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Экономика
В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина
Стоимость вина не нужно считать показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
REGNUM 01:12
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Беспилотники зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль (74 км). Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени.
РБК вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58
Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
Росбалт вчера в 23:40
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Ведомости вчера в 12:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33