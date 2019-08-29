Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ". По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.
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с чего всё началось

Банкомат приколов

Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр «банка приколов» всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить.
Коммерсантъ28 августа в 18:18

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«Коммерсант»: распространенная в России модель банкоматов не отличает купюры «банка приколов» от настоящих

Новая газетавчера в 07:11

СМИ: игрушечные деньги принимают старые модели банкоматов

News.ru28 августа в 21:46

«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает сувенирные купюры от подлинных

Дождьвчера в 04:44

Эксперты нашли причину приема игрушечных денег банкоматами

URA.Ru28 августа в 21:39

«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает купюры «банка приколов» от настоящих

Эхо Москвывчера в 05:29

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

Газета.Ru28 августа в 20:49

Банкомат приколов

Коммерсантъ28 августа в 18:18
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Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
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Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
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Политика

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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
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Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
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Трещины стали длиннее

Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Общество

Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе

По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Кино

76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию

Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Экономика

В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина

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REGNUM 01:12
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Инфорос вчера в 10:23
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Взгляд.ру 01:30
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Технологии

США отметили общий недостаток российских истребителей

Ferra 00:32
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море

Беспилотники зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль (74 км). Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени.
РБК вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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Происшествия

Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой

Российская газета 00:58
Происшествия

В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2

Росбалт вчера в 23:40
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости вчера в 12:19
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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