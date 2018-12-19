Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.

с чего всё началось

Идея была высказана в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД. Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил проводить проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения, которая происходит каждые десять лет.

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