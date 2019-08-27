Экономика
ВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения»
«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь.
Readovka.ru вчера в 03:44
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Футбол
ФК «Краснодар» планирует купить защитника «Рубина» Сорокина
Защитник Егор Сорокин из ФК «Рубин» может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Кубань 24 06:16
Культура
Паспарту в Кронштадте. Актер Андре Буше посетил выставку Айвазовского
Французский актер и телеведущий Андре Буше сегодня увидит форты в Финском заливе. Уже на выходе из машины звезду окружили журналисты.
Телеканал Санкт-Петербург 06:19
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Кино
В Сети появился тизер новых «Звёздных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звёздные войны". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Газета Metro вчера в 10:19
Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.
Нева Спорт 06:17
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее, фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.
РЕН ТВ 04:13
Шоу-бизнес
«Женщина-кошка»: экстремальные фото Веры Брежневой произвели фурор
Экспресс газета 03:22
Футбол
Зидан по-прежнему надеется на трансфер Погба
Советский спорт 05:38
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Политика
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.
РБК 03:56
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Экономика
Первым зампредом правления Росбанка назначена Мария Русева
Мария Русева назначена первым заместителем председателя правления Росбанка, говорится в сообщении кредитной организации.
Банки.ру 05:07
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01