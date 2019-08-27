Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
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с чего всё началось

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.
Коммерсантъвчера в 18:58

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В системе быстрых платежей появятся переводы наличными - «Ъ»

Аргументы и Факты04:27

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

Коммерсантъвчера в 18:58

Россияне смогут отправлять друзьям купюры

Lenta.ru03:05

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

ТАСС03:04

Система быстрых платежей будет принимать наличные средства

News.ru02:59

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомостивчера в 21:48

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

REGNUM03:45
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Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие

Китай может рассмотреть покупку российских Су-57

Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол

«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре

Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Общество

Москвичам пообещали летнюю погоду осенью

Газета.Ru 07:17
Политика

Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Общество

На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

Вести.Ru 04:23
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Футбол

«Шахтер» хочет выручить с продажи Тайсона 30 млн евро

ProstoProSport 07:22
Футбол

«Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду

По данным «СЭ», в «Спартаке» на сегодняшний день приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова, несмотря на то, что обсуждения и консультации на эту тему активно шли все последние дни и достигли пика вечером в понедельник.
Спорт-Экспресс 07:15
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева купила дорогой автомобиль под цвет маникюра

28-летняя Настя Ивлеева приобрела себе новый автомобиль. Выбор блогера пал на новую модель Chevrolet Camaro желтого оттенка.
Челнинские известия 06:59
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика

Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Армия и оружие

«Хезболла» нашло взрывчатку на упавших дронах Израиля под Бейрутом

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что разбившиеся под Бейрутом израильские беспилотники несли взрывчатку.
Известия 00:13
Происшествия

В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Происшествия

Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Экономика

ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Авто

Хэтчбек и седан Subaru Impreza: легкая модернизация

Нынешняя Impreza для нас запретный плод: из семейства пятого поколения в Россию поставляются только приподнятые кросс-хэтчбеки Subaru XV.
Авторевю 07:59
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Кино

Россияне назвали любимые жанры кино

Три четверти россиян заявили, что государству необходимо поддерживать российский кинематограф (77%) для улучшения качества фильмов.
Взгляд.ру 05:59
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Наука

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Интернет

Instagram тестирует новый мессенджер для близких друзей

ITZine.ru 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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