Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
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с чего всё началось

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

В системе быстрых платежей появятся переводы наличными - «Ъ»

Аргументы и Факты04:27

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомостивчера в 21:48

Россияне смогут отправлять друзьям купюры

Lenta.ru03:05

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

ТАСС03:04

Система быстрых платежей будет принимать наличные средства

News.ru02:59

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

REGNUM03:45

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

Коммерсантъвчера в 18:58
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Появилось видео схода селя во Владивостоке

РБК 02:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон

Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.
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Футбол

«Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор

Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».
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Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы

РИА Новости вчера в 20:37
Транспорт

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Концепция "Тихий аэропорт" предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях – по планам авторов, это должно снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников, обеспечив приемлемый уровень звукового фона.
Москва 24 04:05
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Кино

Самым популярным российским фильмом XXI века стала драма «Легенда №17»

Живая Кубань 04:37
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ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выбрала преемницу

Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика

В Китае посоветовали странам G7 не вмешиваться в ситуацию в Гонконге

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что правительство "осуждает это и выражает решительный протест в связи с заявлением лидеров стран — участниц G7, в котором изложены беспочвенные обвинения в связи с ситуацией в Гонконге".
РЕН ТВ 04:02
Авто

«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков

В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
Технологии

В сеть утекли персональные данные сотрудников РЖД

В разделе подробной информации хакеры разместили надпись «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».
Красная весна 04:37
Экономика

В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
РИА Новости 03:02
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Футбол

Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»

Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Происшествия

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе

Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Музыка

Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини

Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
Телепрограмма 04:40
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