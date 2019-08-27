Экономика
ТАСС«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными
Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
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Шоу-бизнес
Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон
Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.
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Футбол
«Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор
Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».
Спорт-Экспресс 04:11
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
РИА Новости вчера в 20:37
Транспорт
В Шереметьево могут сократить число голосовых сообщений
Концепция "Тихий аэропорт" предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях – по планам авторов, это должно снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников, обеспечив приемлемый уровень звукового фона.
Москва 24 04:05
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
В Китае посоветовали странам G7 не вмешиваться в ситуацию в Гонконге
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что правительство "осуждает это и выражает решительный протест в связи с заявлением лидеров стран — участниц G7, в котором изложены беспочвенные обвинения в связи с ситуацией в Гонконге".
РЕН ТВ 04:02
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Технологии
В сеть утекли персональные данные сотрудников РЖД
В разделе подробной информации хакеры разместили надпись «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».
Красная весна 04:37
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
РИА Новости 03:02
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Происшествия
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Музыка
Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини
Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
Телепрограмма 04:40