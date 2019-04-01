«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополийТАСС вчера в 23:40

Положения, которые определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монополии, надо перенести в закон «О защите конкуренции», а вопросы ценового регулирования — в закон «Об основах регулирования тарифов».

с чего всё началось

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях. Об этом замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

Политика Зеленский лидирует с солидным отрывом Явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,48% избирателей.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Политика Зеленский опередил Порошенко на выборах президента По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).

Политика Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.

Политика Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.

ЖКХ Весенний месячник благоустройства начинается в Москве Традиционный месячник по весенней уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля.

Общество Майские праздники 2019: как отдыхаем и когда на работу Первая порция отдыха приурочена к Празднику весны и труда, вторая — ко Дню Победы Майские праздники в 2019 году будут такими продолжительными, потому что на 2 и 3 мая перенесли праздничные 5 и 6 января, которые совпали с выходными днями.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Здоровье В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов В Москве в помощь хирургу разработан уникальный хирургический клей для остановки кровотечений, лечения ран и ожогов, сообщается на портале мэра столицы.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Политика В штабе Порошенко пообещали победить во втором туре Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что во втором туре президентской гонки у гарантов больше шансов чем у Владимира Зеленского.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Авто Chevrolet готовится к мировой премьере двух новых кроссоверов Компания Chevrolet анонсировала премьеру двух новых кроссоверов – Tracker и Trailblazer, которая состоится уже 16 апреля на международном автосалоне в Шанхае.

Общество Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.

Общество Социологи выяснили, над чьими шутками россияне смеются чаще всего Накануне 1 апреля ВЦИОМ провел опрос и выяснил, какие юмористы пользуются у россиян наибольшим успехом, сообщает ТАСС.

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Общество Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание Спутник "Глонасс-М" номер 754 временно вывели на техобслуживание.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.

Политика Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку Указом президента РФ № 196 от 27.02.2013 г. Дементьев был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Здоровье Беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали о страшных условиях жизни в лагере Жители «Эр-Рукбана» вырвались на подконтрольную сирийским властям территорию и рассказали, что проамериканские вооруженные формирования создали в лагере невыносимые условия.