Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополийТАСС вчера в 23:40
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях. Об этом замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".
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Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.Коммерсантъвчера в 18:59
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Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика
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В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
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В Москве нашли очередного брошенного в квартире ребенка
Девятилетний ребенок, оставленный без еды и средств к существованию, найден в ходе рейда полиции по квартирам неблагополучных семей в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Обновлено в 07:47
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Обновлено в 04:08
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Политика
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Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
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Обновлено в 05:23
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
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Политика
ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента
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Обновлено вчера в 19:13
Авто
Цены на автомобили 13 марок изменились в России
На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.
Обновлено в 05:23
Футбол
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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
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Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
В Формуле-1 завершился второй этап нового сезона. Победителем Гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Масштабные военные учения стартовали на юге России
Обновлено вчера в 23:26
Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
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Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
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Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Гаджеты
Опубликованы данные о серии видеокарт Intel Xe, флагман — Xe Power 2
Философия Intel Xe подразумевает новации в трёх направлениях: техпроцессе, микроархитектуре и «е». До сих пор концепция «e» никем из производителей не была реализована идеально: двойные графические ускорители всегда имели проблемы и не масштабировались линейно.
Обновлено в 04:29
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32