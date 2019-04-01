«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополийТАСС вчера в 23:40

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.

с чего всё началось

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях. Об этом замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

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