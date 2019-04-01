«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополийТАСС вчера в 23:40

Положения, которые определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монополии, надо перенести в закон «О защите конкуренции», а вопросы ценового регулирования — в закон «Об основах регулирования тарифов».

с чего всё началось

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях. Об этом замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

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