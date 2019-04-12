«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному законуИнтерфакс 20:47

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

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