Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы РосгвардииГазета.Ru 01:04

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Первый замглавы Росгвардии собирается уйти в отставку

Коммерсантъ02:13

«Коммерсантъ» сообщает о перестановках в руководстве Росгвардии

Эхо Москвы04:33

Источник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова

Интерфакс02:21

Источник: Росгвардию покидают два ключевых замглавы

ТАСС02:55

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

URA.Ruвчера в 20:11

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

РБКвчера в 22:17

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомостивчера в 21:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Первоначальная ежегодная пропускная способность газопровода по проекту составит 16 млрд куб. м. Из них в Турцию поставят около 6 млрд куб. м. Общая стоимость строительства TANAP оценивается в $ 10 – 11 млрд. 29 мая прошлого года Азербайджан официально запустил "Южный газовый коридор".
Обновлено в 04:15
Гаджеты

Apple выпустит iPhone только для китайского рынка

В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.
Обновлено в 03:26
Общество

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 03:37
Здоровье

Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Космос

Китай за два года выведет на орбиту почти 200 «умных» спутников

Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Экономика

«Упрощенку» упрощают до процента

По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву проводили с почестями в Ригу из Москвы

Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Спартак» разгромил ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Путин стоял под гимн Украины в Минске

Обновлено в 01:39
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
Авто

Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску

Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Авто

Новый номер «За рулем»: Arkana, седан за 800 000, ЗИЛ-111

Horch 853 из сериала «Щит и меч» Автомобильная культура Малайзии: нам многое сложно понять На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
Обновлено в 02:30
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Общество

Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму

Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03
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Сергей Меликов
Российский генерал
Российский государственный и военный деятель, генерал-полковник, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии России. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
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