«Ъ» узнал об отставке первого замглавы РосгвардииГазета.Ru 01:04

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

с чего всё началось

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