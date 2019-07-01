Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы РосгвардииГазета.Ru 01:04
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.Коммерсантъвчера в 18:01
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Энергетика
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Первоначальная ежегодная пропускная способность газопровода по проекту составит 16 млрд куб. м. Из них в Турцию поставят около 6 млрд куб. м. Общая стоимость строительства TANAP оценивается в $ 10 – 11 млрд. 29 мая прошлого года Азербайджан официально запустил "Южный газовый коридор".
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В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.
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Общество
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С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Обновлено в 03:32
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Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Происшествия
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Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
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Общество
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Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
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Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
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Экономика
«Упрощенку» упрощают до процента
По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву проводили с почестями в Ригу из Москвы
Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
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«Спартак» разгромил ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:06
Политика
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Общество
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Обновлено в 01:37
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
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Авто
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Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
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Авто
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Horch 853 из сериала «Щит и меч» Автомобильная культура Малайзии: нам многое сложно понять На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
Обновлено в 02:30
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
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Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
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В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Общество
Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму
Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03