«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера СовфедаИнтерфакс 19:00

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

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