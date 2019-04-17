«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера СовфедаИнтерфакс 19:00

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Вопрос о переходе в другую структуру может быть затронут в мае на встрече спикера Совфеда с Владимиром Путиным.

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

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