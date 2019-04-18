Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в МосквуГазета.Ru вчера в 19:35
Как отмечается, советник Трампа прибыла в Россию в составе американского делегации. При этом о визите Хилл в Москву не сообщалось официально по настоянию американской стороны. Ранее сообщалось, что Трампа призвали к пересмотру антироссийской политики.
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Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл
Коммерсантъвчера в 17:45
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Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Приморье завели дело на водителя, сбившего двух женщин на остановке
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который в состоянии наркотического опьянения и без прав врезался в автобусную остановку и сбил двух женщин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей
Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Баскетбол
«Хьюстон» выиграл второй матч в серии с «Ютой»
Обновлено в 00:00
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Кино
Студия Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Авто
Внедорожный универсал Subaru Outback 2020 представлен в Нью-Йорке
На открывшемся 17 апреля международном автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru официально представила внедорожный универсал Outback нового поколения.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено вчера в 11:40
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Малышка на миллион: как менялся стиль дочери Тома Круза
18 апреля Сури исполнилось 13 лет, а значит, самое время узнать, как менялся стиль одной из самых обсуждаемых девочек в мире.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00