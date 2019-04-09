Экономика

«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»Интерфакс 03:34

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
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Владелец «Ведомостей» заявил, что конкретных договоренностей о продаже газеты пока нет

ТАСС03:46

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» Алексею Голубовичу

Эхо Москвы04:02

«Коммерсантъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать «Ведомости»

Дождьвчера в 17:06

«Коммерсантъ» узнал о переговорах Демьяна Кудрявцева о продаже «Ведомостей»

Forbesвчера в 17:50

«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости»

Snob.ruвчера в 17:45

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Коммерсантъвчера в 15:48

Газету «Ведомости» могут продать за 15 млн евро

Реальное времявчера в 18:01
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Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией

Обновлено в 04:32
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Политика

У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты

Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд огласит приговор экс-мэру Владивостока

Тверской суд Москвы огласит приговор обвиняемому во взяточничестве бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд

Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
Обновлено в 01:00
Политика

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Обновлено в 03:15
Транспорт

«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара

Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки

Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет

Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Саратове в заброшенном доме нашли выброшенные медицинские карты

Обновлено в 02:38
Технологии

Связанный с Абрамовичем фонд инвестировал в платформу Improvado

Представители фондов подтвердили «Ведомостям», что инвестировали в Improvado, но суммы раскрывать не стали.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ

"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко

Обновлено в 03:34
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике

Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 03:50
Авто

В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW

Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

Hyundai рассекретила внешность нового бюджетного кроссовера

Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
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Алексей Дмитриевич Голубович
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Управляющий директор «Arbat Capital».
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Демьян Борисович Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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