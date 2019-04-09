Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»Интерфакс 03:34
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
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Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд огласит приговор экс-мэру Владивостока
Тверской суд Москвы огласит приговор обвиняемому во взяточничестве бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
Обновлено в 01:00
Политика
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня
Обновлено в 03:15
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки
Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Краснодаре в домах активистов проходят обыски
Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
Связанный с Абрамовичем фонд инвестировал в платформу Improvado
Представители фондов подтвердили «Ведомостям», что инвестировали в Improvado, но суммы раскрывать не стали.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко
Обновлено в 03:34
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике
Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 03:50
Авто
В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW
Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Hyundai рассекретила внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45