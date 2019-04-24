Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капиталеИнтерфакс вчера в 23:42
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
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«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ
Ведомостивчера в 23:15
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