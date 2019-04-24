Экономика

«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капиталеИнтерфакс вчера в 23:42

Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
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«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Интерфаксвчера в 23:42

«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ

Ведомостивчера в 23:15

Индивидуальная гарантия

Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество

Власти объявили конкурс на строительство нового ЛДС в Новосибирске

Обновлено в 00:19
Экономика

«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Роберт Пальталлер уходит в отставку

Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Завтрашний день сахалинского мусора

На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации

Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей

«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
Обновлено вчера в 19:03
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо решил перейти в мадридский «Реал» этим летом.
Обновлено вчера в 21:05
Космос

На Марсе зафиксировали землетрясение

Впервые на Марсе зафиксировали землетрясение.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Наука

НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения

В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено вчера в 07:48
Кино

В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер

Спетая музыкантами Florence the Machine песня Jenny of Oldstones, прозвучавшая во второй серии «Игры престолов», может содержать спойлеры.
Обновлено 22 апреля в 22:07
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено 22 апреля в 10:09
Гаджеты

Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

Обновлено вчера в 11:00
Общество

СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности

Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.
Обновлено вчера в 23:38
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