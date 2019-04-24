Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капиталеИнтерфакс вчера в 23:42
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ
Ведомостивчера в 23:15
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Экономика
Медведев призвал развивать систему маркировки в легкой промышленности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития легкой промышленности необходимо усиливать борьбу с контрафактной продукцией и для этого развивать систему маркировки товаров.
Обновлено в 07:24
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Футбол
Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит турецким истребителем в 2015 году.
Обновлено в 14:06
Политика
Против кинокомпании Зеленского завели уголовное дело
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате в компании Зеленского 15 апреля.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:54
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе
Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Авто
В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold
Эксперты iFixit изучили новый смартфон Samsung Galaxy Fold и назвали причины его наиболее частых поломок.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено в 01:25
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран
Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19