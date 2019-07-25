Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Новых льгот для нефтянки пока не будет, хоть «Роснефть» и просит

ПРАЙМ07:12

«Роснефть» запросила льготы на 460 млрд, чтобы работать в ХМАО

URA.Ru00:40

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 18:17

«Роснефть» объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+

Накануне.Ru01:46

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

Интерфакс00:13

«Роснефть» объяснила необходимость льгот на 460 миллиардов потерями из-за ОПЕК

Правда УрФОвчера в 23:49

«Роснефть» попросила налоговых льгот и натолкнулась на возражения

Росбалт02:37
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
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СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
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Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
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Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
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Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
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На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

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Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
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Соперник Дадашева сделал первое заявление после смерти россиянина

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Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму

Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
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Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Космос

В сети появилось видео пожара на звездолете SpaceX

Космический корабль компании SpaceX — Starhopper загорелся во время испытаний на полигоне в Техасе.
Обновлено в 04:35
Происшествия

74-летняя россиянка утонула в Черногории

На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Политика

Матвиенко поддержала усиление роли парламента

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях».
Обновлено в 06:51
Экономика

Госдума разрешила тиражировать модель экосистемы «Сколково»

Закон о тиражировании модели инновационной экосистемы «Сколково» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
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Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 02:39
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Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

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Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов

Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
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Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.
Обновлено в 05:22
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В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
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В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
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В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвое

В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
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Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на парад

Президент России Владимир Путин пригласил пять семей, пострадавших от паводка в Иркутской области, на военно-морской парад в Санкт-Петербург.
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