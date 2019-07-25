Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

«Роснефть» запросила льготы на 460 млрд, чтобы работать в ХМАО

URA.Ru00:40

«Роснефть» попросила налоговых льгот и натолкнулась на возражения

Росбалт02:37

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 18:17

«Роснефть» объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+

Накануне.Ru01:46

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

Интерфакс00:13

«Роснефть» объяснила необходимость льгот на 460 миллиардов потерями из-за ОПЕК

Правда УрФОвчера в 23:49

«Роснефть» просит налоговые льготы за сокращение добычи нефти из-за сделки ОПЕК+

ПРАЙМ02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика

Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.
Обновлено в 05:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино

Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети

В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Гаджеты

Новые iPhone могут появиться с гибким OLED-дисплеем

Обновлено в 04:39
Теннис

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин поздравил следователей с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:29
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

Обновлено в 04:23
Общество

Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Экономика

Highland Gold может запустить месторождение Благодатное в 2024г

В 2018 году сообщалось, что компания оценивает инвестиции в "перекидывание" добычи с Белой Горы на Благодатное в $21 млн в 2023 году (на строительство дороги, закупку и обновление части оборудования и так далее).
Обновлено в 05:00
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Обновлено в 04:31
Транспорт

Центр Петербурга встал в пробки из-за репетиции парада ВМФ

В центре города проходит генеральная репетиция главного парада ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:34
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Футбол

Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Авто

В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ

Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.
Обновлено в 04:02
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Авто

Китай начал поставлять в Россию подержанные автомобили

Обновлено вчера в 08:44
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Обновлено в 02:24
Происшествия

Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Футбол

Фермален может присоединиться к Иньесте и Вилье в чемпионате Японии

Обновлено вчера в 16:49
Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
ещё по теме
Приобское нефтяное месторождение
Гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное