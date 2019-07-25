Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.

с чего всё началось

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

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