Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:17
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«Роснефть» объяснила необходимость льгот на 460 миллиардов потерями из-за ОПЕК
Правда УрФОвчера в 23:49
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
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Центр Петербурга встал в пробки из-за репетиции парада ВМФ
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Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
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"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
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Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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