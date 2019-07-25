Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

«Роснефть» запросила льготы на 460 млрд, чтобы работать в ХМАО

URA.Ru00:40

«Роснефть» просит налоговые льготы за сокращение добычи нефти из-за сделки ОПЕК+

ПРАЙМ02:23

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 18:17

«Роснефть» потребовала налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+

Expert.ru01:44

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

Интерфакс00:13

«Роснефть» объяснила необходимость льгот на 460 миллиардов потерями из-за ОПЕК

Правда УрФОвчера в 23:49

«Роснефть» объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+

Накануне.Ru01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Спорт

США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ

Обновлено в 00:14
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты

Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Общество

Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время

Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Обновлено в 01:31
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

В США заявили о «сводящей с ума» маневренности шаттла X-37B

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что сверхманевренность секретного мини-шаттла X-37B в космосе буквально сводят с ума врагов, сообщили СМИ.
Обновлено в 01:16
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Технологии

Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Общество

Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной

Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной.
Обновлено в 00:31
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в США

28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

В выходные в Москве снег пока не выпадет

В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
ещё по теме
Приобское нефтяное месторождение
Гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное