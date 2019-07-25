Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:17
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«Роснефть» объяснила необходимость льгот на 460 миллиардов потерями из-за ОПЕК
Правда УрФОвчера в 23:49
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
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