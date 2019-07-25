Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+Интерфакс 00:13

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

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