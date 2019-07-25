Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК + еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.

с чего всё началось

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Футбол Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Футбол Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо» Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".

Космос Сотрудников АО «НИИ Телевидения» наградили памятными знаками Роскосмоса Малые космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии выступили в качестве попутной полезной нагрузки для аппаратуры АО «НИИ телевидения», которая отработала без замечаний.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.

Общество Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.

Общество В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Общество В России растет число афер с электронными подписями Эксперты рассказали о стремительном росте числа мошенничеств с использованием простой электронной подписи в России.

Финансы Детским выплатам определили сумму Правительство планирует потратить на пособия семьям дополнительные 150 млрд рублей Как заявила сегодня замминистра труда Светлана Петрова, Минтруд и Минфин определили дополнительные расходы на детские пособия в 2020 году.

Футбол Хедира может стать игроком «Вулверхэмптона» Ранее стало известно, что новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри не заинтересован в услугах Хедиры.

Авто «АвтоВАЗ» с 1 августа вновь изменит цены На днях «АвтоВАЗ» отправил в дилерские центры уведомление о том, что с 1 августа текущего года произойдет очередное изменение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд Lada.

Происшествия Домогавшегося 13-летней девочки тренера в США простили По словам 13-летней спортсменки, тренер плавательного клуба в Стоктоне, Калифорния по имени Сунити Фудзисима домогался ее.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.