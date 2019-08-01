Экономика

«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнесаТАСС 02:13

Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию. Тарифная реформа повлечет за собой дополнительные расходы в 369 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оценку Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэкономразвития оценило негатив от реформы тарифа на электроэнергию

Будущее России. Национальные проекты02:50

Потери экономики от повышения тарифов на электричество могут достигнуть 686 млрд рублей

Реальное времявчера в 22:59

Антон Силуанов вступил в спор по вопросу тарифной реформы

ГЛАС.RU01:34

«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса

ТАСС02:13

Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы

Телеканал 360°вчера в 20:30

Жалобы крупных потребителей электроэнергии дошли до первого вице-премьера

Коммерсантъвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Якутии пять человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Givenchy вслед за Versace извинилась перед Китаем

Обновлено вчера в 21:30
Культура

Журналисты «Говорит Москва» ушли в Telegram после смерти Доренко

Бывшие журналисты радиостанции «Говорит Москва» создали новый проект после смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям

РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Космос

На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов

Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт нарушил молчание после расставания с Майли Сайрус

Актер и певица прожили в браке всего восемь месяцев, после чего Майли сфотографировали целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41
Технологии

Индия заказала российское космическое оборудование

Главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщает, что Индия рассчитывает заказать у России космическое оборудование в рамках подготовки к отправке на орбиту индийских космонавтов, пишут РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Музыка

Дрейк побил три рекорда Beatles и сделал в честь этого татуировку

Дрейк побил сразу три рекорда, долгое время принадлежавших группе Beatles.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия

В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна

В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России

Блогер Илья Варламов опубликовал в своем Livejournal новый рейтинг городов России.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Политика

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

Обновлено в 00:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу

Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы

«Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное