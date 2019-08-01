Экономика
«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнесаТАСС 02:13
Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию. Тарифная реформа повлечет за собой дополнительные расходы в 369 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оценку Минэкономразвития.
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Минэкономразвития оценило негатив от реформы тарифа на электроэнергию
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