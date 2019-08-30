Политика
Коммерсантъ«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
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с чего всё началось
Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.Коммерсантъ16:13
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
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Утро.ru 27 августа в 07:01
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CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
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REGNUM 10:54
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Российская газета 20:00
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Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс 16:45
Экономика
Раскрыта дата запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию.
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Газета.Ru 19:04
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
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RT на русском 15:27
Авто
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Судя по всему, новый Sorento станет чем-то на подобии Telluride, только меньшего размера.
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Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
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Директор «Новой волны» отреагировал на скандал с Киркоровым
Певец Филипп Киркоров, нецензурно обратившийся к организаторам конкурса, был несдержан, но это не повлияло на его выступление, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Rambler News Service 08:27
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
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Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Экономика
Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт
Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
ПРАЙМ 20:16
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Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
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Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
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Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
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Rambler News Service 07:22
Армия и оружие
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Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
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В космическом центре Ирана взорвалась ракета
Газета.Ru 19:46
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Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33