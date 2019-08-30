Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.

с чего всё началось

В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.

Политика Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Транспорт Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.

Гаджеты Apple назначила дату презентации нового iPhone Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.

Происшествия В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис «МРСК Сибири» Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис "МРСК Сибири" в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Космос Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране Ракета со спутником "Нахид-1" не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке.

Армия и оружие В Монголии прошел парад в честь 80-летия боев на Халхин-Голе В городе Чойбалсан на площади Независимости у мемориала героям Монголии состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, в котором приняли участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа и ВС Монголии, участники совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019».

Политика Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию.

Кино Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Происшествия Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество Spotify отложил запуск в России до конца года Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Политика Армения не примет участие в мероприятиях 1 сентября в Польше Ранее стало известно об отказе президента Белоруссии ехать в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны Руководство Армении, несмотря на приглашение, не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.

Гаджеты Эксперты обнаружили разряжающие смартфоны приложения 1,5 миллиона пользователей скачали из Google Play приложения, разряжающие мобильные устройства.

Здоровье Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.